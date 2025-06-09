Zorte прокомментировал вылет BetBoom Team из BLAST.tv Austin Major 2025

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Киберспортсмен BetBoom Team Александр zorte Загодыренко прокомментировал неудачное выступление своей команды на мэйджоре BLAST.tv Austin Major 2025.

В своем телеграм-канале он поделился мыслями о причинах вылета команды.

Вылетели 0:3. Что можно сказать? По факту весь сезон был so-so, много где не находили какой-то общий язык, контакты, поэтому результат плюс-минус закономерный. Хорошо, что прошли на мэйджор. Где-то повезло, где-то — ещё что-то. Перед самим мэйджором было ощущение, что можем словить какую-то волну и начать играть, но на мэйджоре после каких-то матчей только всё усложнилось, как-то потеряли нить, и нас зарезали просто 0:3. Что сказать? Всё закономерно, поэтому летим домой. Спасибо, что болели. Сорри за результат. Ну, что поделать, ребят.

BetBoom Team не смогла одержать ни одной победы на второй стадии мэйджора, уступив в матчах с Team 3DMAX, Heroic и MIBR.

Топ-турнир BLAST.tv Austin Major 2025 по CS2 проходит в период с 3 июня по 22 июля в США. В рамках соревнования 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.