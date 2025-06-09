Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Zorte прокомментировал вылет BetBoom Team из BLAST.tv Austin Major 2025

Zorte прокомментировал вылет BetBoom Team из BLAST.tv Austin Major 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Киберспортсмен BetBoom Team Александр zorte Загодыренко прокомментировал неудачное выступление своей команды на мэйджоре BLAST.tv Austin Major 2025.

В своем телеграм-канале он поделился мыслями о причинах вылета команды.

Вылетели 0:3. Что можно сказать? По факту весь сезон был so-so, много где не находили какой-то общий язык, контакты, поэтому результат плюс-минус закономерный. Хорошо, что прошли на мэйджор. Где-то повезло, где-то — ещё что-то. Перед самим мэйджором было ощущение, что можем словить какую-то волну и начать играть, но на мэйджоре после каких-то матчей только всё усложнилось, как-то потеряли нить, и нас зарезали просто 0:3. Что сказать? Всё закономерно, поэтому летим домой. Спасибо, что болели. Сорри за результат. Ну, что поделать, ребят.

BetBoom Team не смогла одержать ни одной победы на второй стадии мэйджора, уступив в матчах с Team 3DMAX, Heroic и MIBR.

Топ-турнир BLAST.tv Austin Major 2025 по CS2 проходит в период с 3 июня по 22 июля в США. В рамках соревнования 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

Материалы по теме
Boombl4: «Мы живём ради LAN’ов» — BetBoom Team рвутся в плей-офф BLAST.tv Major 2025
Итоги пятого дня BLAST.tv Austin Major 2025 по CS 2 — Virtus.pro оформляет два разгрома
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android