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Шестой день BLAST.tv Austin Major 2025: BetBoom вылетает, Virtus.pro проходит дальше

Шестой день BLAST.tv Austin Major 2025: BetBoom вылетает, Virtus.pro проходит дальше
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На BLAST.tv Austin Major 2025 по Counter-Strike 2 завершился шестой игровой день. Команды продолжили борьбу в третьем раунде второго этапа.

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Российская команда BetBoom Team не смогла одержать ни одной победы на второй стадии турнира, уступив в матчах против Team 3DMAX, Heroic и MIBR, вылетев с турнира с итоговым счётом 0-3. В том же положении оказался и европейский состав OG.

Фото: HLTV

В то же время российский коллектив Virtus.pro успешно прошёл второй этап, одержав победы над OG и B8, а также выиграв у бразильской paiN Gaming — 2:0 (13-10 на Dust II, 16-13 на Mirage).

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Бразильская команда Legacy, подобно Virtus.pro, завершила второй этап с результатом 3-0, победив FaZe в решающем матче со счётом 2:0 (13-7 на Mirage, 13-11 на Dust II).

Nemiga Gaming потерпела поражение от 3DMAX в напряжённой встрече на Dust2, которая завершилась со счётом 13:11. Коллектив Александра 1eeR Нагорного имеет одну победу и два поражения после трёх раундов. Точно такую же статистику (1-2) показывают команды Falcons, MIBR, M80, Heroic и TYLOO.

Фото: HLTV

В группе лидеров с результатом 2-1 находятся следующие коллективы: FURIA, FaZe, 3DMAX, Lynn Vision, paiN и B8.

Напомним, что на втором этапе команды соревнуются по швейцарской системе: для того, чтобы пройти дальше, необходимо набрать три победы. Три поражения означают вылет с турнира.

Топ-турнир BLAST.tv Austin Major 2025 по CS2 проходит в период с 3 июня по 22 июля в США. В рамках соревнования 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

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