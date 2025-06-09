Hollow Knight: Silksong выйдет «до праздников 2025 года» — Team Cherry

На презентации Xbox Games Showcase 2025 компания Microsoft заявила, что Hollow Knight: Silksong доберётся до игроков до конца 2025 года. Проект выйдет на ПК, Switch, PS5 и устройствах Xbox, включая портативный ПК Asus ROG Xbox Ally, а также в подписке Game Pass.

Спустя некоторое время после презентации студия Team Cherry подтвердила, что игра поступит в продажу в 2025 году. Более того, это произойдёт до праздников — возможно, речь идёт о католическом Рождестве, которое празднуется 25 декабря в Австралии, где базируется команда.

Ранее в Team Cherry также сообщали, что Hollow Knight: Silksong выйдет в первой половине 2023 года, однако разработчики взяли дополнительное время на полировку. Оно растянулось уже на 24 месяца и продолжается до сих пор.