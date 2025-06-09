Съёмки «Одиссеи» Кристофера Нолана переместились в Шотландию — в замок Финлейтер

Режиссёр Кристофер Нолан продолжает заниматься съёмками «Одиссеи» — своего нового фильма. Производство стартовало ещё в феврале и ведётся до сих пор с недельными паузами.

В ближайшее время Нолан и его команда переместятся в Шотландию, в область Абердиншир. Там постановщик снимет некое морское сражение с участием нескольких десятков кораблей, в котором примут участие сотни членов съёмочной команды. Об этом сообщает фанатский аккаунт Christopher Nolan Art & Updates в соцсетях со ссылкой на свои источники в индустрии и шотландские СМИ.

Съёмки сцен в Шотландии продлятся аж до 25 июля — они пройдут вокруг замка Финлейтер и его окрестностей. Возможно, это финальная стадия в производстве ленты, которую уже снимали в Италии, Греции и Марокко. Премьера «Одиссеи» состоится 17 июля 2026 года.