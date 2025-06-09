Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Съёмки «Одиссеи» Кристофера Нолана переместились в Шотландию — в замок Финлейтер

Съёмки «Одиссеи» Кристофера Нолана переместились в Шотландию — в замок Финлейтер
Комментарии

Режиссёр Кристофер Нолан продолжает заниматься съёмками «Одиссеи» — своего нового фильма. Производство стартовало ещё в феврале и ведётся до сих пор с недельными паузами.

В ближайшее время Нолан и его команда переместятся в Шотландию, в область Абердиншир. Там постановщик снимет некое морское сражение с участием нескольких десятков кораблей, в котором примут участие сотни членов съёмочной команды. Об этом сообщает фанатский аккаунт Christopher Nolan Art & Updates в соцсетях со ссылкой на свои источники в индустрии и шотландские СМИ.

Съёмки сцен в Шотландии продлятся аж до 25 июля — они пройдут вокруг замка Финлейтер и его окрестностей. Возможно, это финальная стадия в производстве ленты, которую уже снимали в Италии, Греции и Марокко. Премьера «Одиссеи» состоится 17 июля 2026 года.

Материалы по теме
Какие роли достались известным актёрам в фильме «Одиссея» Кристофера Нолана
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android