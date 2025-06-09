Рифлер «Амкала» по CS2 высказался о впечатлениях от работы с balblna

Рифлер AMKAL Esports по Counter-Strike 2 Андрей AW Анисимов поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером.

По словам AW, Григорий balblna Олейник позволил повысить качество тренировок.

Мы начали более эффективно использовать время. Ранее мы иногда отклонялись от графика, полагая, что это позволит нам добиться больших результатов в игре. Теперь, анализируя текущую ситуацию, я понимаю, что мы перестали тратить время на ненужные вещи и повысили качество тренировочного процесса в команде.

Анисимов также оценил работу balblna на 10 из 10, признав, что был приятно удивлён уровнем наставника.