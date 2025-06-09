Финал аниме-серии «Звучи, эуфониум!» выйдет в формате фильма — тизер

Создатели музыкального аниме-сериала «Звучи, эуфониум!» опубликовали тизер полнометражного фильма, который завершит историю франшизы.

При этом «Звучи, эуфониум! Финал» будет поделен на несколько частей (вероятно, две или три). Первая выйдет в японских кинотеатрах весной 2026 года.

Видео доступно в группе AniLikoria Россия во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Kyoto Animation.

Аниме-сериал выходит с 2013 года и рассказывает историю духового оркестра в старшей школе. «Звучи, эуфониум!» раскрывает личные взаимоотношения одноклассниц и поднимает важные вопросы о музыке, дружбе и помощи друг другу.