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Финал аниме-серии «Звучи, эуфониум!» выйдет в формате фильма — тизер

Финал аниме-серии «Звучи, эуфониум!» выйдет в формате фильма — тизер
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Создатели музыкального аниме-сериала «Звучи, эуфониум!» опубликовали тизер полнометражного фильма, который завершит историю франшизы.

При этом «Звучи, эуфониум! Финал» будет поделен на несколько частей (вероятно, две или три). Первая выйдет в японских кинотеатрах весной 2026 года.

Видео доступно в группе AniLikoria Россия во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Kyoto Animation.

Аниме-сериал выходит с 2013 года и рассказывает историю духового оркестра в старшей школе. «Звучи, эуфониум!» раскрывает личные взаимоотношения одноклассниц и поднимает важные вопросы о музыке, дружбе и помощи друг другу.

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