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Ким Новак получит специальную награду на Венецианском кинофестивале

Ким Новак получит специальную награду на Венецианском кинофестивале
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92-летняя американская актриса Ким Новак получит «Золотого льва» в рамках Венецианского кинофестиваля за выдающиеся достижения в индустрии.

Сама Новак уже отметила, что тронута вниманием со стороны организаторов.

Получить признание за свою работу — это моя мечта, которая сбылась. Я буду дорожить каждым мгновением, проведённым в Венеции. Это наполнит моё сердце радостью.

Ким Новак прославилась своими ролями в известных фильмах 1950-х годов — среди них «Головокружение», «Пикник» и «Колокольчик и свеча».

Венецианский кинофестиваль пройдет с 27 августа по 6 сентября. В рамках мероприятия будет представлен документальный фильм «Головокружение Ким Новак».

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