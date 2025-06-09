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Стало известно, кто сыграет Дурслей в сериале «Гарри Поттер» от HBO

Стало известно, кто сыграет Дурслей в сериале «Гарри Поттер» от HBO
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Создатели сериала «Гарри Поттер» определились с актёрами на роль приёмных родителей юного волшебника — четы Дурслей. Кто сыграет их сына Дадли, пока неизвестно.

Авторы шоу решили немного омолодить персонажей по сравнению с их версией в фильмах. Вернона Дурсля сыграет 42-летний Дэниэл Ригби («Кошачьи миры Луиса Уэйна», «Чёрное зеркало»), а его супругу Петунью — 33-летняя Бел Паули («Король Стейтен-Айленда»).

Дурсли в сериале и фильмах «Гарри Поттер»

Фото: Variety

Ранее выяснилось, что Министр магии Корнелиус Фадж тоже станет моложе. Роль главного волшебника Британии досталась Берти Карвелу, звезде сериала «Корона». В каст шоу также входят Паапа Эссьеду, Ник Фрост и Джон Литгоу.

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