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Объявили имена актёров, которые сыграют Малфоев и мать Уизли в сериале «Гарри Поттер»

Объявили имена актёров, которые сыграют Малфоев и мать Уизли в сериале «Гарри Поттер»
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Создатели сериала «Гарри Поттер» представили ещё шесть актёров, которые сыграют в новой экранизации книг Джоан Роулинг.

На этот раз стало известно, кому достались роли Малфоев и Молли Уизли, а также трёх учеников Хогвартса.

  • Молли Уизли — Кэтрин Паркинсон («Рок-волна», «Компьютерщики»);
  • Драко Малфой — Локс Пратт («Повелитель мух»);
  • Люциус Малфой — Джонни Флинн («Одна жизнь», «Рипли»);
  • Симус Финниган — Лео Эрли;
  • Парвати Патил — Алессия Леони;
  • Лаванда Браун — Сиенна Муса.

На фото актёры расположены слева направо, сверху вниз.

Фото: WB

Ранее HBO также объявила, что роли Вернона и Петуньи Дурсль (приёмных родителей Гарри) достались Дэниэлу Ригби и Бел Паули. В сериале они будут намного моложе, чем в фильмах.

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