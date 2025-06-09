Объявили имена актёров, которые сыграют Малфоев и мать Уизли в сериале «Гарри Поттер»

Создатели сериала «Гарри Поттер» представили ещё шесть актёров, которые сыграют в новой экранизации книг Джоан Роулинг.

На этот раз стало известно, кому достались роли Малфоев и Молли Уизли, а также трёх учеников Хогвартса.

Молли Уизли — Кэтрин Паркинсон («Рок-волна», «Компьютерщики»);

Драко Малфой — Локс Пратт («Повелитель мух»);

Люциус Малфой — Джонни Флинн («Одна жизнь», «Рипли»);

Симус Финниган — Лео Эрли;

Парвати Патил — Алессия Леони;

Лаванда Браун — Сиенна Муса.

На фото актёры расположены слева направо, сверху вниз.

Фото: WB

Ранее HBO также объявила, что роли Вернона и Петуньи Дурсль (приёмных родителей Гарри) достались Дэниэлу Ригби и Бел Паули. В сериале они будут намного моложе, чем в фильмах.