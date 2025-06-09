Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В России предложили отключать интернет по ночам, чтобы повысить рождаемость

Депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов в интервью выдвинул предложение ограничивать доступ к интернет молодым парам — по его мнению, это позволит повысить рождаемость.

Молодые люди, вместо того чтобы общаться друг с другом, строить отношения и задумываться о детях, часами листают ленту, играют в игры или смотрят сериалы. Это не просто вредная привычка, это угроза демографической безопасности страны. Мы должны создать условия, при которых у пар появится стимул вернуться к реальному общению и осознанному родительству.

Иванов отметил, что не имеет в виду полный запрет, а скорее цифровое воздержание в ночные часы — например, с 23:00 до 2:00.

Мы могли бы начать с добровольного эксперимента при поддержке провайдеров и социальных служб. Участковые и семейные психологи могли бы помогать парам, объясняя важность живого общения и осознанного подхода к созданию семьи. Мы не призываем к тотальному контролю, но если молодые люди проводят ночи в телефонах, вместо того чтобы уделять внимание друг другу, то это путь в никуда.