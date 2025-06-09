Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новый трейлер «Железного сердца» — сериал про преемницу Тони Старка выйдет 24 июня

Новый трейлер «Железного сердца» — сериал про преемницу Тони Старка выйдет 24 июня
Комментарии

За две недели до премьеры Marvel выпустила очередной трейлер сериала «Железное сердце». Супергеройское шоу выйдет 24 июня на Disney+, сразу будет доступно три первых серии.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel. Права на видео принадлежат Marvel.

«Железное сердце» расскажет об одноимённой героине из комиксов Marvel, молодой студентке Рири Уильямс. Благодаря своим выдающимся инженерным способностям девушка создаёт себе бронированный суперкостюм в духе Железного человека.

Главные роли в шоу исполнили Доминик Торн («Чёрная пантера: Ваканда навеки»), Энтони Рамос («Звезда родилась») и Олден Эренрайк («Оппенгеймер»).

Материалы по теме
Роберт Дауни-младший поддержал главную героиню «Железного сердца»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android