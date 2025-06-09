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Главную роль в фильме про рэпера Снуп Догга сыграет Джонатан Дэвисс

Главную роль в фильме про рэпера Снуп Догга сыграет Джонатан Дэвисс
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Компания Universal Pictures назвала имя актёра, который сыграет рэпера Снуп Догга в биографической ленте.

Роль досталась Джонатану Дэвиссу, который известен по сериалу «Внешние отмели». Он также снимался в фильме Netflix «Отомсти» вместе с Софи Тёрнер и Остином Абрамсом. Режиссёром ленты, напомним, станет Крейг Брюэр («Поездка в Америку 2» и «Меня зовут Долемайт»).

Биографическая картина расскажет о пути рэпера от начинающего музыканта до звезды хип-хопа и мирового магната индустрии. Одним из продюсеров ленты выступит сам Снуп Догг. По мнению студии, фильм полноценно перенесёт историю жизни рэпера на экраны.

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