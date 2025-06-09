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Вышло демо кооперативного шутера Rogue Point — новой игры от авторов Black Mesa

Вышло демо кооперативного шутера Rogue Point — новой игры от авторов Black Mesa
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Студия Crowbar Collective представила пробную версию своей новой игры Rogue Point — проект описывают как кооперативный тактический шутер с элементами «роглайта».

В демо-версии доступно три уровня на разных локациях, которые можно пройти вместе с друзьями. Rogue Point должна порадовать разнообразием оружия, у каждого типа будут свои особенности и недостатки, влияющие на геймплей.

Релиз Rogue Point в раннем доступе намечен до конца 2025 года, игра будет доступно только на ПК. Сейчас же в Steam можно бесплатно опробовать демо в рамках фестиваля «Играм быть».

Crowbar Collective известна благодаря работе над Black Mesa, неофициальным ремейком Half-Life.

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