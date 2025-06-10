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Юра Борисов сыграет русского поэта с Элисон Оливер в новом фильме A24

Юра Борисов сыграет русского поэта с Элисон Оливер в новом фильме A24
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По данным издания Deadline, Юра Борисов получил одну из главных ролей в новом фильме кинокомпании A24 под названием Dennis. Он сыграет русского поэта в Москве 1990-х, который влюбляется в британскую студентку.

Согласно сюжету, поэт и студентка влюбляются друг в друга. Роль студентки исполнит актриса Элисон Оливер, известная по фильму «Солтберн». Других сюжетных деталей не раскрывают.

Режиссёром выступит актриса Эмили Мортимер, которую, к примеру, можно было увидеть в последнем «Паддингтоне». Для неё это будет дебют в качестве постановщика.

A24 будет финансировать фильм и заниматься его международным прокатом.

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