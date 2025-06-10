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Вышел первый трейлер комедийного боевика «Ограбление» про инкассаторов с Эдди Мёрфи

Вышел первый трейлер комедийного боевика «Ограбление» про инкассаторов с Эдди Мёрфи
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Amazon опубликовала первый трейлер комедийного боевика «Ограбление» с Эдди Мёрфи и Питом Дэвидсоном в главных ролях. В ролике показали забавные сцены и главных героев.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Сюжет расскажет про двух инкассаторов по имени Рассел и Трэвис, у которых постоянно возникают склоки во время работы друг с другом. Однажды их рабочий день меняет оборот, когда они натыкаются на банду преступников во главе с женщиной по имени Зои, у которой есть свои планы, помимо богатства.

Снял фильм Тим Стори («Совместная поездка»). В фильме также снялись Ева Лонгория, Джек Кеси, Исмаэль Крус Кордова и другие.

Выход ленты состоится 6 августа на Amazon Prime Video.

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