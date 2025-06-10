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Актёр Михаил Ефремов получил главную роль в новом сериале-антиутопии

Актёр Михаил Ефремов получил главную роль в новом сериале-антиутопии
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В интервью газете «Аргументы и факты» режиссёр Сергей Кальварский рассказал, что актёр Михаил Ефремов получил главную роль в его новом сериале.

По словам режиссёра, он снимет сериал-антиутопию, но деталями пока поделиться не может. Режиссёр не назвал и актёров, которые сыграют вместе с Ефремовым.

В будущем году будет сниматься у меня в сериале-антиутопии. Он сыграет главную роль. Подробностей пока раскрывать не могу.

Ранее представитель Михаила Ефремова Татьяна Глаголева развеяла слухи, что актёр сыграет главную роль в большом фильме и получит за него 13 млн рублей.

Будет ли отвергнута информация об участии Михаила в сериале, пока неизвестно.

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