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«Я будто пропускаю вечеринку»: Крис Эванс — о своём отсутствии в «Мстителях: Судный день»

«Я будто пропускаю вечеринку»: Крис Эванс — о своём отсутствии в «Мстителях: Судный день»
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Актёр Крис Эванс, известный по роли Капитана Америка, в интервью Screen Rant поделился своими ощущениями от того, что он не попал в фильм «Мстители: Судный день». Актёр пошутил, что его будто не позвали на вечеринку, на которую пойдут все.

По словам Эванса, он постоянно общается с коллегами, но при этом Капитана Америка в исполнении Эванса в будущем можно не ждать. По крайней мере, так говорит сам актёр.

Да, я постоянно с ними разговариваю. Сейчас Педро там снимается. Я имею в виду, что грустно быть вдали. Грустно не быть с группой, но я уверен, что они делают что-то невероятное, и я уверен, что будет ещё тяжелее, когда выйдет фильм и тебя в нём не будет, будто пропускаешь вечеринку.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года.

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