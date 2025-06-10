В России на 41% вырос спрос на ремонт iPhone

По данным компании «Авито Услуги», в мае 2025 года спрос на ремонт смартфонов iPhone в России значительно вырос, увеличившись на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Люди стали чаще сдавать свои смартфоны от Apple в ремонт.

Помимо iPhone, спрос на починку устройств южнокорейского бренда Samsung также увеличился на 41%. Ремонт смартфонов Xiaomi, входящих в тройку лидеров по востребованности, показал рост на 38%.

Помимо смартфонов, россияне активно обращаются за ремонтом ноутбуков. Наибольший интерес вызвали устройства Acer, Asus, AOC, Alienware и HP. Спрос на ремонт ноутбуков Acer в мае 2025 года увеличился на 24%.