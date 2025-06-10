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«Моя грудь стала больше»: Сидни Суини — о подготовке к роли боксёрши Кристи Мартин

«Моя грудь стала больше»: Сидни Суини — о подготовке к роли боксёрши Кристи Мартин
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Во время недавнего интервью журналу W Magazine актриса Сидни Суини, известная по «Эйфории» и другим проектам, рассказала, как она готовилась к роли боксёрши Кристи Мартин в биографическом фильме о спортсменке.

По словам Суини, она набрала 13 кг веса и постоянно тренировалась — в течение нескольких месяцев Сидни занималась тренировками и кикбоксингом. Всё ради того, чтобы подготовиться и убедительно выглядеть в роли боксёрши.

Моё тело изменилось. Я не влезала ни в одну из своих вещей. Моя грудь стала больше, задница стала просто огромной. Это было безумие, но я ощущала себя невероятно сильной.

У фильма о боксёрше Кристи Мартин пока нет даты выхода. Снял ленту Дэвид Мишо.

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