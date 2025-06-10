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Новые подробности Resident Evil 9: Requiem раскроют в ближайшие дни

Новые подробности Resident Evil 9: Requiem раскроют в ближайшие дни
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Известный инсайдер Dusk Golem, который специализируется на франшизе Resident Evil, рассказал, что до пятницы по девятой части с подзаголовком Requiem появятся свежие подробности.

Фанаты думают, что Capcom анонсирует демоверсию тайтла, поскольку компания, начиная с Resident Evil 5, стабильно выпускает демки всех частей франшизы. Есть ещё один вариант — говорят, будто на этой неделе Nintendo проведёт новый Direct, на котором анонсируют Requiem на Switch 2.

События новой части хоррор-франшизы вновь развернутся в Раккун-Сити — городе, где впервые началось распространение зомби-вируса. Главной героиней выступит Грейс Эшкфорд, дочь Алиссы Эшкрофт из Resident Evil: Outbreak.

Релиз Resident Evil 9: Requiem состоится 27 февраля 2026 года. Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series.

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