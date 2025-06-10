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Появился жуткий постер боди-хоррора «Одно целое» с Дэйвом Франко

Появился жуткий постер боди-хоррора «Одно целое» с Дэйвом Франко
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Создатели фильма «Одно целое» продолжают рекламировать боди-хоррор. Компания опубликовала новый жуткий постер с двумя главными героями, которые губами приросли друг к другу.

Фото: Neon

Сюжет боди-хоррора расскажет о паре влюблённых, которые переезжают в загородный дом. Однако тихая жизнь готова обратиться кошмаром — выпив воды из мистического источника, герои постепенно начинаются прирастать друг к другу.

Главные роли в ленте сыграли Дэйв Франко («Иллюзия обмана», «Мачо и ботан») и Элисон Бри («Горе-творец», «Охотник с Уолл-Стрит», «Сообщество).

Картина выйдет 31 июля в мировых кинотеатрах, в том числе и в России.

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