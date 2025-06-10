Расписание восьмого игрового дня BLAST.tv Austin Major 2025 по Counter-Strike 2

Сегодня, 10 июня, завершится второй этап турнира BLAST.tv Austin Major 2025 по Counter-Strike 2. Участники ведут борьбу за $ 1,25 млн и звание сильнейшей команды мира.

В последний день второй стадии шансы на продолжение борьбы сохраняют шесть команд, в том числе российский ростер Nemiga.

Победители сегодняшних матчей пройдут в следующий этап, проигравшие займут 17–19-е места и покинут чемпионат. Все серии пройдут до двух выигранных карт.

18:00. Nemiga Gaming (Россия) — HEROIC (Европа);

— HEROIC (Европа); 20:30. B8 (Украина) — Lynn Vision (Китай);

23:00. FaZe Clan (Европа) — MIBR (Бразилия).

Старт матчей указан по московскому времени.