Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки комедийного сериала «Дружбаны» с Борисом Дергачёвым

Стартовали съёмки комедийного сериала «Дружбаны» с Борисом Дергачёвым
Комментарии

Онлайн-кинотеатр KION объявил о старте съёмок комедийного сериала «Дружбаны». Проект выйдет в KION, даты пока нет.

Шоу посвящено друзьям детства, которые повзрослели, но не перестали дружить. Юра, Витя и Степан постоянно попадают в неприятности, но не отчаиваются – ведь настоящие дружбаны всегда вытащат из любой жизненной ситуации.

Фото со съёмок сериала

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Режиссёром сериала выступает Артур Румынский («Мама будет против», «Анна-детективъ»).

Главные роли исполняют Борис Дергачёв, Максим Белобородов, Михаил Тарабукин. Вместе с ними в «Дружбанах» сыграли Алла Михеева, Михаил Башкатов, Мария Пирогова, Виктория Корлякова, Юлия Пилипович и другие.

Материалы по теме
Гай Ричи снял топовый сериал «Гангстерленд»: что ожидать от второго сезона
Гай Ричи снял топовый сериал «Гангстерленд»: что ожидать от второго сезона
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android