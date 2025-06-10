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Седьмой день BLAST.tv Austin Major 2025: Falcons вылетает, Nemiga и FaZe борются дальше

Седьмой день BLAST.tv Austin Major 2025: Falcons вылетает, Nemiga и FaZe борются дальше
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Falcons не смогла одержать победы в решающем матче на второй стадии турнира, уступив Team 3DMAX, вылетев с турнира с итоговым счётом 1-3. В том же положении оказались TYLOO и M80.

Фото: HLTV

В то же время белорусский коллектив Nemiga продолжает борьбу за выход в третий этап мэйджора, одержав победу над M80 — 2:0 (13-11 на Ancient 13-2 на Dust II).

Фото: HLTV

Команды FaZe, Heroic, MIBR, B8, Lynn Vision подобно Nemiga, продолжают борьбу за выход в третий этап BLAST.tv Austin Major 2025.

В числе лидеров, обеспечивших себе выход в третий этап с результатом 3:1, находятся следующие команды: paiN, FURIA, 3DMAX.

Напомним, что на втором этапе команды соревнуются по швейцарской системе: для того, чтобы пройти дальше, необходимо набрать три победы. Три поражения означают вылет с турнира.

Топ-турнир BLAST.tv Austin Major 2025 по CS2 проходит в период с 3 июня по 22 июля в США. В рамках соревнования 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

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