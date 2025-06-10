Для Windows 11 обновили меню «Пуск»

Издание The Verge обратило внимание, что Microsoft начала открытое тестирование обновлённого меню «Пуск» среди участников Windows Insider в Windows 11.

Теперь Microsoft позволяет тестировщикам Windows 11 опробовать новое, более крупное меню «Пуск», которое включает в себя интерфейс с прокруткой, новый вид и расширенные возможности настройки. Ранняя версия нового меню «Пуск» впервые появилась в сборках Windows 11 в апреле, а в мае Microsoft официально анонсировала его.

В меню появится два новых режима отображения: по категориям и в виде сетки. В режиме просмотра по категориям приложения группируются по категориям, а в режиме в виде сетки они упорядочиваются в алфавитном порядке, как в традиционном режиме просмотра списка.

Фото: Microsoft

Фото: Microsoft

Когда доступ к обновлённому «Пуску» получат все пользователи, не уточняется.