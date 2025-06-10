Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышли постеры с главными героями фильма «Мир Юрского периода: Возрождение»

Вышли постеры с главными героями фильма «Мир Юрского периода: Возрождение»
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания Universal Pictures представила персонажные постеры фильма «Мир Юрского периода: Возрождение». На них изображены трое главных героев будущего блокбастера, премьера которого состоится 3 июля.

«Возрождение» — полноценный перезапуск культовой франшизы. По сюжету новой картины учёные и военные отправляются на поиски крупнейших динозавров, чтобы с помощью их ДНК создать новое мощное лекарство. События фильма развернутся примерно через пять лет после финала «Господства».

Зора Беннетт

Фото: Universal Pictures

Доктор Хенри Лумис

Фото: Universal Pictures

Дункан Кинкейд

Фото: Universal Pictures

Главные роли в будущей ленте сыграли Скарлетт Йоханссон («Мстители»), Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Джонатан Бейли («Феррари»), Луна Блэйз («Манифест»).

Материалы по теме
Бюджет фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» составил $ 180 млн
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android