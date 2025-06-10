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Вышел трейлер фильма «Иван Семёнов. Первый поцелуй» — премьера 14 августа

Вышел трейлер фильма «Иван Семёнов. Первый поцелуй» — премьера 14 августа
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Компания «Каро Премьер» представила первый тизер-трейлер фильма «Иван Семёнов. Первый поцелуй». Комедия выйдет в кинотеатрах страны 14 августа.

Видео доступно во VK-канале Каро Премьер. Права на видео принадлежат «Каро Премьер».

«Иван Семёнов. Первый поцелуй» — заключительный фильм трилогии о приключениях подростка Ивана. В новой картине юноша влюбился в Танечку. Ради неё он изменился до неузнаваемости, став «идеальным» и потеряв всё: друзей, уважение класса и даже внимание самой Тани. Теперь все фанатеют от крутого Олега – чемпиона по сноукаякингу из Перми.

Главные роли в продолжении сыграли Роман Погорелов, Леон Кемстач, Мария Шукшина и другие актёры. Режиссёром выступил Кирилл Седухин («Маня и Груня»).

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