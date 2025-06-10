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«Лучший ремейк с живыми актёрами»: критики хвалят фильм «Как приручить дракона»

«Лучший ремейк с живыми актёрами»: критики хвалят фильм «Как приручить дракона»
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9 июня критики опубликовали обзоры фильма «Как приручить дракона» — ремейка знаменитого мультфильма студии DreamWorks с живыми актёрами. Ленту показали журналистам, и они в целом высоко оценили работу режиссёра Дина ДеБлуа.

Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes ленту рекомендуют 84% обозревателей. Критики хвалят адаптацию примерно за те же моменты, что и оригинал: за юмор, живых персонажей, интересную историю и верность мультфильму 2010 года. Впрочем, нашлись и те, кому это показалось недостатком: ремейк якобы не добавляет в сюжет ничего нового и просто пересказывает знакомые события в новом формате с живыми актёрами.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме «Как приручить дракона»

Если вы любите оригинальный мультфильм, то у вас нет ни одной причины не любить ремейк.
«Как приручить дракона» — самый верный ремейк за всю историю с 20 минутами нового хронометража. Некоторые изменения в фильме действительно работают, но оригинальный мультфильм взлетел ещё выше.
Авторы сделали выбор адаптировать книгу в качестве анимационного фильма в первый раз, и это было правильным решением. Ремейк буквально избавляется от всего, что было особенным в оригинале.
Лучший ремейк с живыми актёрами в истории! Он соединяет эпичные полёты с невероятной кинематографией в одно целое.
Какой бы душераздирающей эта история ни была, трудно отделаться от мысли, что ты знаешь все события наперёд.

Премьера фильма «Как приручить дракона» состоится 13 июня 2025 года в мировых кинотеатрах.

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