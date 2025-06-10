Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Любимые фильмы Кодзимы: Космическая одиссея, Таксист, Безумный Макс 2, Рай и Ад Куросавы

Создатель Death Stranding Хидео Кодзима назвал четыре любимых фильма
Аудио-версия:
Комментарии

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима, создатель Metal Gear Solid и Death Stranding, рассказал о своих самых любимых фильмах. Знаменитый разработчик видеоигр назвал четыре картины, оказавшие на него наибольшее впечатление.

Среди любимых фильмов Кодзимы оказались в основном культовые работы второй половины XX века, среди которых фантастическая лента «Космическая одиссея», боевики «Таксист» и «Безумный Макс 2», а также драматический триллер «Рай и ад» Акиры Куросавы.

Любимые фильмы Хидео Кодзимы

  • «2001 год: Космическая одиссея» (1968) — культовая фантастическая лента Стенли Кубрика.
  • «Таксист» (1976) — знаменитый неонуар Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро.
  • «Безумный Макс 2: Воин дороги» (1981) — вторая часть приключений Макса Рокатански с Мелом Гибсоном.
  • «Рай и ад» (1963) — одна из самых высокооценённых работ японского режиссёра Акиры Куросавы.

Сейчас Хидео Кодзима работает над Death Stranding 2 — продолжением фантастического приключения с Норманом Ридусом. Релиз игры состоится 26 июня на PlayStation 5.

Материалы по теме
В Death Stranding 2 всё же будет озвучка на русском языке
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android