«Смотреть нечего»: Лукашенко раскритиковал киноиндустрию в Беларуси

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время визита на студию «Беларусьфильм» негативно отозвался о современном состоянии кинематографа в стране.

По словам Лукашенко, государство создаёт нужные условия, но результата пока нет.

Я прямо скажу, состояние дел на киностудии и в отрасли в целом крайне неудовлетворительное. Государством созданы условия для развития отечественного кинематографа и «Беларусьфильма». Но отдача пока ниже нуля. Минусовая! Ни государство, ни зритель результатов не видят.

Президент отметил, что для большинства белорусов отечественное кино закончилось «Августом 44-го…» и «Брестской крепостью».

Смотреть просто нечего! Окончательно потеряны семейная, юношеская и детская аудитории. И не нужно мне с вашей стороны рассказывать, как вы «рванули» в работе со зрителем и организовали просмотры для трудовых коллективов.

Лукашенко также заявил, что в бюджете нет лишних денег на развитие «Беларусьфильма», и призвал не оправдывать относительный успех России тем, что там больше денег — по мнению президента, кино в РФ спонсируют частные компании и «лишь бы на что никто свои деньги не даст».