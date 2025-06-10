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«Лучший день в жизни»: Звезда «Капитана Марвел» Бри Ларсон купила Nintendo Switch 2

«Лучший день в жизни»: Звезда «Капитана Марвел» Бри Ларсон купила Nintendo Switch 2
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Актриса Бри Ларсон, известная по роли Капитана Марвел в супергеройских фильмах, записала видео с распаковкой портативной консоли Nintendo Switch 2.

Ларсон заказала весь набор с комплектующими, веб-камерой и картриджем Mario Cart. Девушка оказалась в восторге от внешнего вида Switch 2 и в конце видео заявила, что это лучший день в её жизни.

Видео доступно на YouTube-канале fueradesieres. Права на видео принадлежат fueradesieres / Бри Ларсон.

Продажи консоли Nintendo Switch 2 стартовали 5 июня, в России портативку можно купить с 7 июня. Средняя стоимость нового гаджета составляет около 41 тыс. рублей.

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