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Вышел трейлер фильма «Эддингтон» с Педро Паскалем и Хоакином Фениксом

Вышел трейлер фильма «Эддингтон» с Педро Паскалем и Хоакином Фениксом
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Студия A24 представила трейлер фильма «Эддингтон» — новой работы режиссёра Ари Астера, известного по «Солнцестоянию» и «Реинкарнации».

«Эддингтон» рассказывает историю маленького американского городка, охваченного пандемией коронавируса. На фоне ограничений разворачивается борьба между шерифом и мэром — их роли исполнили Педро Паскаль и Хоакин Феникс.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

В ленте также сыграли Эмма Стоун и Остин Батлер. «Эддингтон» описывают как «ансамблевую комедию» — фильм уже получил номинацию на главную награду Каннского фестиваля, где и состоялась его премьера.

Зрители смогут увидеть фильм в кино 18 июля, премьера в России пройдёт позже неофициально.

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