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Вышел трейлер комедии «Укради мою мечту» с Константином Крюковым

Вышел трейлер комедии «Укради мою мечту» с Константином Крюковым
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Компания «Атмосфера кино» представила трейлер фильма «Укради мою мечту» — романтической комедии о волшебной силе любви. Премьера ленты в отечественных кинотеатрах состоится 14 августа.

Сюжет рассказывает о девушке, которая решила разоблачить экстрасенса — за что получает сильное проклятье. Чтобы снять его, героине нужно рискнуть всем и найти любовь.

Видео доступно в группе «Атмосфера кино» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

Главные роли в «Укради мою мечту» сыграли София Каштанова («Полицейский с Рублёвки», «Психологини») и Константин Крюков («Маме снова 17», «Агата и сыск», «9-я рота»).

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