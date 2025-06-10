Вышел трейлер комедии «Укради мою мечту» с Константином Крюковым

Компания «Атмосфера кино» представила трейлер фильма «Укради мою мечту» — романтической комедии о волшебной силе любви. Премьера ленты в отечественных кинотеатрах состоится 14 августа.

Сюжет рассказывает о девушке, которая решила разоблачить экстрасенса — за что получает сильное проклятье. Чтобы снять его, героине нужно рискнуть всем и найти любовь.

Видео доступно в группе «Атмосфера кино» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

Главные роли в «Укради мою мечту» сыграли София Каштанова («Полицейский с Рублёвки», «Психологини») и Константин Крюков («Маме снова 17», «Агата и сыск», «9-я рота»).