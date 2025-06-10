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Сценарист «Мортал Комбат 2» сравнил эмоции зрителей со своей реакцией на финал «Мстителей»

Сценарист «Мортал Комбат 2» сравнил эмоции зрителей со своей реакцией на финал «Мстителей»
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Сценарист фильма «Мортал Комбат 2» Джереми Слэйтер раскрыл новые подробности о предстоящей картине.

Он отметил, что подобный проект легко растянуть до трёх-четырёх часов, но команде удалось сосредоточиться на главном.

Бои, фаталити, неожиданные повороты сюжета — все эти вещи реализованы так, какими все хотят их видеть. Я думаю, мы справились. Над этим работала лучшая команда каскадёров в отрасли. Актёры феноменальны. Это намного смешнее и масштабнее, чем первый фильм.

Слэйтер также поделился своими эмоциями от тестовых показов фильма.

В зале было полно фанатов Mortal Kombat, и я видел, как они реагировали на фильм — так же, как я реагировал на «Мстителей: Финал». Они ликовали и подпрыгивали со своих мест. Каждая шутка попадала в цель, им нравилось. Это один из величайших моментов в моей жизни.

Премьера картины в мировом прокате состоится 24 октября 2025 года.

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