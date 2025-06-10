Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Создатели «Аркейна» работают над новым мини-сериалом «Мисс Сатурн» — он выйдет в 2027 году

Создатели «Аркейна» работают над новым мини-сериалом «Мисс Сатурн» — он выйдет в 2027 году
Комментарии

Французская анимационная студия Fortiche, известная благодаря мультсериалу «Аркейн» по игре League of Legends, представила свой новый проект — «Мисс Сатурн».

Это будет мини-сериал с эпизодами по 10 минут, который возьмёт за основу книгу Барбары Исраэль. Сюжет «Мисс Сатурн» расскажет о подростках, которые бегут от прошлого на ночном поезде.

Проект описывают как «фэнтези для разных поколений, наполненное музыкой» — графика будет стилизована под 2D, а звук будет отсылать к поп-сцене 1980-х.

Изначально Fortiche планировала выпустить «Мисс Сатурн» как полнометражный фильм, но затем решила переработать проект под сериальный формат, чтобы лучше соответствовать интересу молодых зрителей. Шоу должно выйти в 2027 году.

Материалы по теме
Создатели «Аркейна» готовят три мультсериала по вселенной League of Legends
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android