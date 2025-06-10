Netflix представил трейлер новой романтической комедии Too Much от создателя «Девочек»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер Too Much («Это слишком») — нового сериала в жанре романтической комедии.

Сюжет рассказывает о девушке, которая уезжает из Нью-Йорка в Лондон, чтобы больше ничего не напоминало ей о бывшем. В новом городе героиня влюбляется в молодого певца Феликса.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Шоураннером Too Much выступит Лина Данэм, известная как сценарист и режиссёр сериала «Девочки». Главные роли сыграют Мэг Штальтер («Хитрости») и Уилл Шарп («Этот дом», «Шерлок»). В съёмках также приняли участие Эмили Ратаковски, Стивен Фрай и другие.