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Netflix представил трейлер новой романтической комедии Too Much от создателя «Девочек»

Netflix представил трейлер новой романтической комедии Too Much от создателя «Девочек»
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Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер Too Much («Это слишком») — нового сериала в жанре романтической комедии.

Сюжет рассказывает о девушке, которая уезжает из Нью-Йорка в Лондон, чтобы больше ничего не напоминало ей о бывшем. В новом городе героиня влюбляется в молодого певца Феликса.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Шоураннером Too Much выступит Лина Данэм, известная как сценарист и режиссёр сериала «Девочки». Главные роли сыграют Мэг Штальтер («Хитрости») и Уилл Шарп («Этот дом», «Шерлок»). В съёмках также приняли участие Эмили Ратаковски, Стивен Фрай и другие.

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