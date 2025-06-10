DC Films начала создание нового фильма про Чудо-женщину

Warner Bros. и DC Films объявили о старте создания нового фильма про Чудо-женщину, которую в прошлой киновселенной DC сыграла Галь Гадот.

Сейчас для нового кино пишут сценарий, но никаких анонсов больше сделать не готовы — ни кто занимается сценарием, ни кто может снять картину, ни кто сыграет титульную роль. Это же касается и Бэтмена, который в новой киновселенной появится в фильме «Отважный и смелый», где герой будет уже зрелым.

Никаких подробностей сейчас Джеймс Ганн и его команды раскрыть не готовы, лишь отмечают, что активно готовятся к премьере «Супермена» — первого большого проекта новой киновселенной DC. Фильм выйдет 11 июля.