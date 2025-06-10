Джеймс Ганн уже работает над продолжением «Супермена»

Глава DC Studios Джеймс Ганн подтвердил, что уже начал работу над сиквелом «Супермена», при том что первая часть выйдет в прокат только 11 июля.

При этом Ганн отказался назвать проект прямым продолжением.

Думаю ли я о сиквеле? То, над чем я сейчас работаю, в некотором роде… Я имею в виду, да, да, да, да. Но будет ли это прямым сиквелом «Супермена»? Я бы не сказал, что обязательно.

Новый «Супермен» станет первым фильмом обновлённой киновселенной DC. Он расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён.

Сегодня, 10 июня, Warner Bros. и DC Films объявили, что начали работу над новым фильмом про Чудо-женщину.