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Вышел трейлер сериала «Институт» по книге Стивена Кинга — премьера 13 июля

Вышел трейлер сериала «Институт» по книге Стивена Кинга — премьера 13 июля
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Студия MGM опубликовала на своём YouTube-канале трейлер предстоящего сериала «Институт» по одноимённому роману Стивена Кинга, вышедшего в 2019 году.

Сюжет рассказывает историю подростка-гения Люка Эллиса, который после похищения приходит в себя в Институте — учреждении для детей, обладающих необычными способностями, как и он сам.

Видео доступно на YouTube-канале MGM+. Права на видео принадлежат MGM+.

Режиссёром сериала стал Джек Бендер, работавший над «Извне», а одни из главных ролей сыграли Бен Барнс и Мэри-Луиз Паркер. Одним из продюсеров шоу выступает сам Стивен Кинг.

Сериал начнёт выходить 13 июля на MGM+, всего запланировано восемь эпизодов.

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