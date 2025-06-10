Состоялся релиз Dune: Awakening — ММО-выживач по «Дюне» доступен и в России

10 июня состоялся полноценный релиз Dune: Awakening — новой большой игры по вселенной «Дюны» Френка Герберта. Игра уже доступна на ПК в Steam — в России проект оценили в 2990 рублей.

Видео доступно на YouTube-канале Funcom. Права на видео принадлежат Funcom.

Действия Dune: Awakening разворачиваются в альтернативной вселенной «Дюны». Главным героем выступает безымянный узник, отправленный на планету Арракис. Ему предстоит выбраться из заточения и отправиться в опасное странствие, чтобы узнать правду об исчезновении фрименов.

Dune: Awakening — большая MMORPG с механиками выживания. Геймеры могут играть в одиночку или с друзьями, пытаясь выжить на планете Арракис, исследуя территорию и контролируя ценнейший ресурс — пряность. По итогам расширенного доступа в Steam у игры уже более 13 тысяч обзоров от геймеров, 89% из них положительные.