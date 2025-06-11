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Маргарет Куолли и Патрик Шварценеггер сыграют в романтическом фильме «Любовь твоей жизни»

Маргарет Куолли и Патрик Шварценеггер сыграют в романтическом фильме «Любовь твоей жизни»
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По данным The Hollywood Reporter, актёр Патрик Шварценеггер и Маргарет Куолли получили главные роли в романтической драме «Любовь твоей жизни».

Сюжет расскажет о молодой женщине, потерявшей мужа. После трагедии она решает отправиться в путешествие, чтобы найти смысл своей дальнейшей жизни. На своём пути она знакомится с новыми людьми.

Режиссёром выступила Рэйчел Моррисон, оператор-постановщик «Чёрной пантеры», а продюсерами выступают Райан Гослинг и его партнёрша Джесси Хендерсон. Сценарий ленты написала Джулия Кокс.

Источники THR сообщают, что съёмки драмы начнутся в августе в европейских городах.

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