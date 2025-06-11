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Звезда «Аквамена» Яхья Абдул-Матин II сыграет в продолжении «Однажды… в Голливуде»

Звезда «Аквамена» Яхья Абдул-Матин II сыграет в продолжении «Однажды… в Голливуде»
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По данным Deadline, в продолжении фильма «Однажды… в Голливуде» снимется Яхья Абдул-Матин II, известный по «Аквамену» в роли Чёрной манты и многим другим проектам.

Он сыграет вместе Брэдом Питтом, который вернётся к роли Килфа Бутта. Его персонаж в картине будет фиксером для киностудий и главным героем. Яхья сыграет Джима Брауна, одного из величайших игроков в американский футбол, который завершил карьеру ради кино.

За сценарий картины отвечает Квентин Тарантино, но сам фильм он снимать отказался. Режиссёром ленты выступит Дэвид Финчер, снявший «Бойцовский клуб», «Семь» и другие культовые картины.

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