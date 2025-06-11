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Марк Руффало сыграет в фильме Being Heumann о забастовке людей с инвалидностью

Марк Руффало сыграет в фильме Being Heumann о забастовке людей с инвалидностью
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По данным Deadline, актёр Марк Руффало, известный по роли Халка в киновселенной Marvel, снимется в фильме Being Heumann.

Лента выступит адаптацией бестселлера Джуди Хейман. Фильм рассказывает о Хейман, которая в 1977 году возглавила забастовку более сотни людей с ограниченными возможностями. Они собрались около здания администрации в Сан-Франциско и начали 28-дневную сидячую забастовку.

Вместе с Руффало в ленте сыграет Рут Маделей. Сценарий напишут Хедер и Ребекка Тауссиг. Режиссёром выступит Шан Хедер, известная по фильму «CODA: Ребёнок глухих родителей».

У ленты Being Heumann пока нет даты выхода.

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