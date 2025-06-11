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Актриса Рэйчел Броснахэн сыграет во втором сезоне сериала «Презумпция невиновности»

Актриса Рэйчел Броснахэн сыграет во втором сезоне сериала «Презумпция невиновности»
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Apple объявила, что актёрский состав второго сезона сериала «Презумпция невиновности» пополнила актриса Рэйчел Броснахэн, которая снялась в последнем «Супермене».

Известно, что второй сезон никак не будет связан с первым. Шоу выполнено в формате антологии, то есть в каждом сезоне рассказывается отдельная история.

Первый сезон вышел в 2014 году. Его посвятили Расти Сабичу, который работает окружным прокурором в Чикаго. Несмотря на то, что у него есть жена, мужчина заводит тайный роман со своей коллегой, Каролин Полхемус. Вскоре её убивают, а Расти оказывается одним из подозреваемых.

Второй сезон расскажет о молодой юристке, подзащитный которой обвиняется в убийстве судьи.

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