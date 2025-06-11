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«Суперсемейку 3» снимет режиссёр мультфильма «Элементарно»

«Суперсемейку 3» снимет режиссёр мультфильма «Элементарно»
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По данным The Hollywood Reporter, мультфильм «Суперсемейка 3» снимет Питер Сон, режиссёр «Хорошего динозавра» и «Элементарно». Для проекта долго не могли найти постановщика, но теперь это сделано.

Первые две части срежиссировал (и написал к ним сценарии) Брэд Бёрд. В совокупности картины собрали в прокате $ 1,8 млрд. Сейчас Бёрд работает над сценарием третьей части.

Во франшизе рассказывается о супружеской паре Бобе и Хелен Парр, которые живут в тихом пригороде со своими тремя детьми. Они — супергерои, но вынуждены скрывать свои сверхспособности по новому правительственному распоряжению.

Даты выхода у «Суперсемейки 3» ещё нет.

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