Продажи файтинга Street Fighter 6 превысили 5 млн копий за два года

Capcom объявила, что тираж Street Fighter 6 превысил 5 млн копий. На достижение этого результата у файтинга ушло чуть больше двух лет — тайтл вышел 2 июня 2023 года.

Разработчики поблагодарили геймеров за поддержку и приготовили специальный арт в честь события.

Фото: Capcom

Street Fighter 6 полюбилась геймерам и критикам. В игре представлены три основных игровых режима: Fighting Ground, World Tour и Battle Hub. Первый содержит локальные и сетевые бои, а также тренировочный и аркадный режимы, в которых геймплей 2D-файтинга схож с предыдущими играми серии. World Tour — это однопользовательский сюжетный режим, а Battle Hub — режим сетевого лобби.

Игра доступна на PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series и ПК.