Вышел трейлер детективного сериала «Баллард», который входит во вселенную «Босха»

На YouTube-канале Prime Video появился полноценный трейлер сериала «Баллард». Шоу входит в состав вселенной «Босха» и, как и предыдущие проекты, основано на серии книг писателя Майкла Коннелли.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Сюжет сериала сосредоточится на детектива Рене Баллард. Она будет возглавлять новый отдел нераскрытых преступлений в Лос-Анджелесе и бороться с преступностью.

Главную роль, то есть детектива Рене Баллард, сыграла Мэгги Кью, известная по «Никите», Босху: Наследие» и другим проектам.

Всего будет 10 серий. Все они выйдут на Amazon Prime Video 9 июля.