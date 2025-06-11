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Вышел трейлер детективного сериала «Баллард», который входит во вселенную «Босха»

Вышел трейлер детективного сериала «Баллард», который входит во вселенную «Босха»
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На YouTube-канале Prime Video появился полноценный трейлер сериала «Баллард». Шоу входит в состав вселенной «Босха» и, как и предыдущие проекты, основано на серии книг писателя Майкла Коннелли.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Сюжет сериала сосредоточится на детектива Рене Баллард. Она будет возглавлять новый отдел нераскрытых преступлений в Лос-Анджелесе и бороться с преступностью.

Главную роль, то есть детектива Рене Баллард, сыграла Мэгги Кью, известная по «Никите», Босху: Наследие» и другим проектам.

Всего будет 10 серий. Все они выйдут на Amazon Prime Video 9 июля.

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