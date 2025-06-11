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Том Хиддлстон раскрыл, с каким персонажем на одном экране он бы хотел увидеть Локи

Том Хиддлстон раскрыл, с каким персонажем на одном экране он бы хотел увидеть Локи
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Актёр Том Хиддлстон, известный по роли Локи в киновселенной Marvel, недавно рассказал, с каким персонажем на одном экране он бы хотел видеть своего героя.

Выбор оказался не столь очевидный — по словам Хиддлстона, он бы с радостью посмотрел на экранное взаимодействие Локи и Сорвиголовы в исполнении Чарли Кокса.

Я думаю, у них бы сложился интересный тандем.

Увидим ли мы этих двух персонажей когда-нибудь на одном экране? Вопрос пока открытый, но впереди нас ждут «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны», где как раз могут приготовить какие-либо неожиданные коллаборации между персонажами.

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