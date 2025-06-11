Nintendo Switch 2 показала рекордный старт продаж в истории игровых консолей

Компания Nintendo раскрыла стартовый тираж Switch 2 — своей новой консоли. Так, устройство разошлось тиражом в 3,5 млн штук всего за четыре дня после релиза, и это число продолжает расти.

Таким образом, Switch 2 поставила абсолютный рекорд по запуску консоли в истории. Прошлый лучший результат принадлежал PlayStation 5 — в ноябре 2020 года Sony продала около 2,1 млн приставок за две недели и около 3,4 млн гаджетов за первый месяц.

В Nintendo заявили, что продолжат вкладывать усилия по предоставлению уникальных интерактивных развлечений для покупателей по всему миру. В компании напомнили, что вместе с запуском Switch 2 для устройства также вышел первый большой эксклюзив — гоночная аркада Mario Kart World.