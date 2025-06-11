Главные герои — на постерах с персонажами фильма «Главы государств» от Ильи Найшуллера

Amazon опубликовал свежие персонажные постеры комедийного боевика «Главы государств». Режиссёром ленты выступил постановщик «Никто» Илья Найшуллер.

На постерах можно увидеть персонажей Джона Сины, Идриса Эльбы, Приянки Чопры Джонас и Джека Куэйда.

Персонажные постеры боевика

Фото: Amazon Prime Video

Фото: Amazon Prime Video

Фото: Amazon Prime Video

Фото: Amazon Prime Video

«Главы государств» расскажут историю премьер-министра Великобритании и президента США, на которых совершается атака прямо в самолёте. Чиновники чудом выживают и оказываются в центре мирового заговора, и теперь им необходимо объединить усилия, чтобы выбраться из передряги.

Фильм выйдет в онлайн-кинотеатре Prime Video уже 2 июля.