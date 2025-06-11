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Главные герои — на постерах с персонажами фильма «Главы государств» от Ильи Найшуллера

Главные герои — на постерах с персонажами фильма «Главы государств» от Ильи Найшуллера
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Amazon опубликовал свежие персонажные постеры комедийного боевика «Главы государств». Режиссёром ленты выступил постановщик «Никто» Илья Найшуллер.

На постерах можно увидеть персонажей Джона Сины, Идриса Эльбы, Приянки Чопры Джонас и Джека Куэйда.

Персонажные постеры боевика

Фото: Amazon Prime Video

Фото: Amazon Prime Video

Фото: Amazon Prime Video

Фото: Amazon Prime Video

«Главы государств» расскажут историю премьер-министра Великобритании и президента США, на которых совершается атака прямо в самолёте. Чиновники чудом выживают и оказываются в центре мирового заговора, и теперь им необходимо объединить усилия, чтобы выбраться из передряги.

Фильм выйдет в онлайн-кинотеатре Prime Video уже 2 июля.

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